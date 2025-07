Des dizaines de contraventions en une heure : opération policière contre les trottinettes électriques à Tel Aviv

Articles recommandés -

Au cœur de l'avenue Rothschild, la police israélienne mène une campagne de répression intensive contre les conducteurs de trottinettes et vélos électriques qui multiplient les infractions.

Boulevard Rothschild à l'angle de la rue Marmorek, l'un des carrefours les plus centraux de Tel Aviv : la journaliste spécialisée dans les affaires criminelles de la chaîne en hébreu d'i24NEWS, Lee Ayash, s'est jointe à une opération d'application de la loi menée par les policiers du district de Yarkon, ciblant les conducteurs de trottinettes et de vélos électriques. "Dès la première heure, des dizaines de contraventions sont distribuées : des conducteurs qui grillent les feux rouges, sans casque, sans plaque d'immatriculation, parfois même toutes les infractions à la fois", dit-elle.

Un fléau urbain qui perdure

Depuis des années, de nombreux conducteurs de trottinettes à Tel Aviv montent sur les trottoirs, zigzaguent entre les véhicules, sèment le chaos en violation de la loi et mettent en danger non seulement leur propre sécurité, mais aussi celle des piétons. Les trottinettes et vélos électriques sont devenus un moyen de transport répandu. Des centaines de milliers d'Israéliens les utilisent et ils envahissent les routes et les pistes cyclables. Et malheureusement, parfois aussi les services d'urgence des hôpitaux.

Une réglementation dépassée par la réalité

Ces véhicules motorisés qui coûtent des milliers de shekels sont généralement financés par les parents qui cèdent à la pression. En pratique, beaucoup de conducteurs sont des mineurs qui, selon la loi, ne sont pas du tout autorisés à utiliser de tels engins.

Il semble que la vitesse des trottinettes et des vélos électriques soit trop élevée. Non seulement pour les conducteurs, mais aussi pour les autorités qui peinent à suivre le rythme de cette révolution urbaine qui transforme la mobilité mais génère de nouveaux défis sécuritaires.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large des autorités israéliennes pour réguler un secteur qui a explosé ces dernières années, avec des entreprises comme Bird, Lime et d'autres qui ont inondé les rues de Tel Aviv de leurs engins en libre-service, créant de nouveaux conflits d'usage de l'espace public entre piétons, cyclistes et automobilistes.