Des dizaines de milliers d'Israéliens manifestent contre le gouvernement et réclament des élections anticipées

Environ 34 000 Israéliens sont descendus dans les rues, samedi soir, pour protester contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou. À Césarée, quatre personnes ont été arrêtées, tandis qu'à Tel-Aviv, la police a utilisé des canons à eau contre les manifestants qui bloquaient l'autoroute Ayalon. À Jérusalem, les protestataires ont temporairement fermé un carrefour important du centre-ville.

Lors des différents rassemblements, les orateurs ont dénoncé non seulement les membres de la coalition au pouvoir, mais aussi ceux qui siègent dans l'opposition ou qui sont considérés comme des alternatives à Netanyahou dans une éventuelle recomposition politique d'après-guerre.

À Tel-Aviv, Moshe Redman, l'un des leaders du mouvement d'opposition aux réformes judiciaires proposées par le gouvernement l'année dernière, a appelé les ministres sans portefeuille Benny Gantz et Gadi Eisenkot, ainsi que les dirigeants de l'opposition, le président de la Histadrut, les maires, les leaders économiques et universitaires, à se "réveiller" face à cette "catastrophe".

À Haïfa, lors d'une manifestation axée sur la demande d'un accord sur les otages et d'élections anticipées, le général de division (rés.) et ancien député Yair Golan, pressenti pour diriger la gauche politique dans la période à venir, a qualifié le gouvernement actuel d'"éhonté" et a appelé à une lutte "déterminée, dure et amère" en deux étapes : d'abord, ressentir une "rage sainte, profonde et sans repos", puis "descendre dans les rues, par milliers, tous les jours", pour "assiéger la Knesset", "paralyser la capacité du gouvernement à gouverner" et contraindre Netanyahou à "dissoudre la Knesset et fixer une date pour des élections anticipées".

À Jérusalem, le rabbin haredi Bezalel Cohen a déclaré qu'au sein de la communauté ultra-orthodoxe, il existait un désir de compromis sur la question de la conscription, mais que les dirigeants actuels n'étaient pas à la hauteur pour en trouver un.