Des drapeaux israéliens déployés sur les routes du pays pour le retour des otages

Alors que l'émotion monte à l'approche du retour des otages dans leurs foyers, le ministère des Transports israélien, par l'intermédiaire de la société Netivei Israel (Routes d'Israël), procède ces jours-ci à un vaste déploiement de drapeaux et à des préparatifs d'infrastructures le long des principaux axes routiers du pays.

"Il s'agit d'un effort logistique et symbolique mené avec un sentiment de mission, de responsabilité nationale et d'émotion intense en vue d'un moment unificateur et bouleversant, où tout un peuple prie pour le retour de ses proches", a déclaré le ministère.

Parallèlement, le long de l'autoroute 1 reliant l'aéroport Ben Gourion à Jérusalem, des drapeaux américains ont été installés en prévision de la visite attendue du président des États-Unis. Ces drapeaux visent à renforcer les symboles nationaux le long de l'itinéraire qu'il empruntera lors de son arrivée à Jérusalem.

Le Centre national de gestion du trafic de Netivei Israel a mis en place un centre de commandement dédié qui surveillera et gérera les axes routiers en temps réel, tant pour l'accueil des otages que dans le cadre de la visite présidentielle américaine.

Il convient de noter que ce centre opère en coordination étroite avec l'ensemble des forces de sécurité, le ministère des Transports et la police, afin de garantir une circulation fluide, sécurisée et sans embouteillages le long des principaux axes routiers.