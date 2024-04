Des missiles et des drones lancés par l'Iran font route vers Israël

Tsahal a indiqué qu'une centaine de drones d'attaque lancés par l'Iran étaient en route vers Israël, visant spécifiquement des cibles militaires. Les spécialistes estiment qu'il leur faudra entre neuf et 11 heures pour atteindre le territoire. L'Iran a confirmé l'attaque, précisant avoir également lancé des missiles "contre des cibles spécifiques" dans l'Etat hébreu. Des attaques conjointes de centaines de drones et de missiles en provenance d'Irak et de Syrie ont également été menées par les mandataires iraniens. Cette offensive intervient en représailles à la frappe aérienne du 1er avril imputée à Israël contre le consulat iranien à Damas, en Syrie, dans laquelle un haut commandant des Gardiens de la révolution a été tué.

L'Etat hébreu a annoncé la fermeture de son espace aérien, tandis que l'armée de l'air et les systèmes de défense antiaérienne ont été déployés, comme l'a indiqué le Premier ministre, qui s'est efforcé de rassurer la population en l'appelant à faire preuve de "sang froid".

Ces dernières années, et plus encore ces dernières semaines, Israël s'est préparé à l'éventualité d'une attaque directe de l'Iran. Nos systèmes de défense sont déployés, nous sommes prêts à tout scénario, à la fois défensif et offensif. L’État d’Israël est fort, Tsahal est fort, le public est fort", a déclaré Benjamin Netanyahou.

"J'ai établi un principe clair : quiconque nous fait du mal, nous le blessons. Nous nous défendrons contre toute menace et nous le ferons avec sang-froid et détermination. Je sais que vous, citoyens d’Israël, garderez également votre sang-froid. Je vous exhorte à écouter les directives du Commandement du Front Intérieur", a-t-il ajouté, remerciant les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France "pour leur soutien".

Les Etats-Unis, qui avaient assuré tout au long de la semaine qu'ils se tiendraient aux côtés d'Israël en cas d'attaque de l'Iran, ont déployé un porte-avions ainsi que des navires de détection et d'interception en mer Rouge.