Des élus de Judée-Samarie demandent un contrôle israélien total du tombeau de Joseph à Naplouse

Avec l'extension de l'opération militaire de Tsahal à Naplouse, plus de quinze maires et chefs de conseils de Judée-Samarie se sont joints cette semaine à l'appel de rabbins au gouvernement israélien, exigeant le rétablissement d'une présence juive permanente au tombeau de Joseph à Naplouse. Cette mesure serait "bénéfique pour la sécurité" mais est également possible en vertu des accords d'Oslo.

"Nous nous associons à l'appel des rabbins pour souligner que la ville de Naplouse et le tombeau de Joseph sont l'héritage du peuple juif depuis des temps immémoriaux", ont souligné les signataires de la lettre adressée au gouvernement. "C'est ici que le Saint, béni soit-il, a promis à Abraham, notre père : 'Je donnerai cette terre à ta descendance'. C'est ici que Jacob, notre ancêtre, a acheté une parcelle de terrain et a construit un autel à Dieu. C'est ici que Josué, fils de Noun, a accompli la bénédiction et la malédiction, et que le peuple d'Israël est devenu responsable les uns des autres, et c'est ici que Joseph le juste a été enterré", mentionne la missive.

Menahem Kahana (AFP/Archives)

Les élus de Judée-Samarie demandent non seulement au gouvernement israélien de rendre la tombe de Joseph à l'autorité juive, mais aussi de ramener la Yeshiva Od Yossef Haï à son emplacement d'origine dans l'enceinte du tombeau et d'autoriser le grand public à s'y rendre et à y prier régulièrement.

"Le retour de la yeshiva au tombeau de Joseph n'est pas seulement une question religieuse, mais une mesure de justice historique", a déclaré le chef du conseil régional de Binyamin et président du conseil de Judée-Samarie, Israël Ganz. Le Tombeau de Joseph est un symbole du lien profond qui unit le peuple juif à la Terre d'Israël, et en particulier à Shekhem (Naplouse), une ville qui occupe une place centrale dans notre patrimoine national. Il s'agit d'un impératif moral et national : revenir sur nos lieux saints et garantir le droit fondamental de tout juif à y prier".

"Cette demande est morale et juste, et le moment est venu de la satisfaire", a quant à lui affirmé le chef du conseil de Samarie, Yossi Dagan. "L'État d'Israël a abandonné la tombe de Joseph pour échapper au terrorisme et il est maintenant de notre responsabilité de corriger cette injustice".