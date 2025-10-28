Des élus de la coalition appellent le président Herzog à faire libérer les prisonniers sécuritaires juifs

55 députés et ministres de la coalition israélienne ont adressé une lettre au président Isaac Herzog pour demander la libération des prisonniers sécuritaires juifs, dans le contexte de la remise en liberté récente de terroristes palestiniens en échange du retour des otages. Parmi les signataires figurent 11 ministres et 44 députés, issus de tous les partis de la coalition, notamment Otzma Yehudit, Likoud, Shas, Judaïsme unifié de la Torah et Sionisme religieux.

Dans leur lettre, les élus dénoncent ce qu’ils considèrent comme un traitement inéquitable : « Alors que ces Juifs croupissent en prison et que leurs familles souffrent, y compris en étant victimes du terrorisme, nous voyons des terroristes, y compris des meurtriers, retrouver la liberté et rejoindre leurs proches. Nous appelons Monsieur le Président à agir immédiatement pour libérer ces prisonniers et réparer cette injustice », écrivent-ils.

L’initiative a été portée par la députée Limor Son Har-Melech (Otzma Yehudit), qui a présenté cet appel comme un impératif moral : « Si des terroristes meurtriers sont libérés alors qu’ils continueront à semer la terreur, il n’y a aucune justification morale à maintenir en prison des Juifs qui, même s’ils ont commis des erreurs, ne représentent aucun danger pour la société. Il est temps de corriger cette injustice. »

Le président d’Israël dispose du pouvoir de commuer les peines, mais uniquement après la conclusion des procédures judiciaires, et dans le respect des limites légales établies. La lettre concerne en grande partie des prisonniers condamnés en vertu du Décret israélien de 2009 sur les dispositions de sécurité, qui régit la détention administrative et le système judiciaire militaire en Judée-Samarie.