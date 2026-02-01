Des eurodéputés affichent un soutien inédit aux implantations juives

Un geste rare sur la scène européenne: une délégation de députés du Parlement européen s’est rendue dimanche dans une nouvelle implantation juive de Samarie, marquant un soutien explicite à la politique d’expansion israélienne dans la région. La visite des élus roumains Marina-Georgiana Teodorescu et de Cristian Terheș s’est déroulée dans la localité récemment créée de Rehavam, à l’initiative du président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan.

Les deux eurodéputés participaient à un déplacement en Israël à l’occasion d’une conférence consacrée à la lutte contre l’antisémitisme, organisée sous l’égide du ministre israélien de la Diaspora, Amichai Chikli. En marge de cet événement, ils ont accepté de se rendre sur le terrain pour rencontrer des habitants et afficher leur solidarité avec le projet d’implantation.

Fondé il y a environ deux semaines, Rehavam est situé à un point jugé stratégique le long de l’axe routier traversant la Samarie. Lors de la visite, Yossi Dagan a souligné la dimension idéologique du soutien européen. Selon lui, Israéliens et Européens engagés contre l’antisémitisme mènent "un même combat pour la justice", en Israël comme en Europe, estimant que cette coopération est déterminante pour l’avenir du monde occidental.

Les parlementaires ont tenu des propos appuyés en faveur des habitants du site. Marina-Georgiana Teodorescu a salué le courage des familles installées sur place, affirmant qu’elles pouvaient compter sur des alliés au sein du Parlement européen. Cristian Terheș a, pour sa part, qualifié l’initiative de "moment historique", voyant dans la création de cette localité un événement marquant pour l’histoire de la région.

À ce stade, Rehavam rassemble une dizaine de familles pionnières, mais ses promoteurs affichent de grandes ambitions. Le projet prévoit une expansion rapide, avec à terme l’installation de plusieurs centaines de foyers. L’objectif affiché est de renforcer la continuité territoriale entre les implantations de Samarie et la vallée du Jourdain.

Cette initiative s’inscrit dans un programme plus large porté par le conseil régional, connu sous le nom de "Un million en Samarie", qui vise à accroître significativement la population juive dans la région. La visite de responsables politiques européens, même limitée à deux élus, est perçue par les autorités locales comme un précédent politique important, susceptible de nourrir le débat au sein des institutions européennes sur la question des implantations israéliennes.