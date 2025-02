Des ex-otages à Netanyahou : "Nous ne pourrons pas nous reconstruire - il y a encore des parents à Gaza"

Les ex-otages libérés Or Levy, Ofer Kalderon, Sagi Dekel Hen et Tal Shoham, tous pères de famille, ont adressé lundi une lettre au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, réclamant le retour urgent des autres pères toujours en captivité à Gaza.

"Le danger pour leurs vies persiste. Tant qu'ils restent en captivité, nous ne pouvons pas commencer notre processus de réhabilitation", ont écrit ces survivants qui ont été libérés après 16 mois de détention aux mains du Hamas.

Dans leur lettre, rendue publique, les quatre hommes expriment leur douleur face à l'absence de retour de tous les pères et leur inquiétude pour le bien-être des "autres otages qui n'ont pas été inclus dans la première phase de l'accord".

Ils décrivent leur période de captivité comme une épreuve torturante, marquée par des abus physiques et psychologiques, et soulignent la souffrance endurée par leurs familles et leurs enfants qui ignoraient le sort de leurs proches. "La détention ne nuit pas seulement aux otages eux-mêmes, mais aussi à leurs familles et particulièrement aux enfants qui vivent constamment dans l'incertitude", peut-on lire dans la lettre.

Ces anciens otages appellent le gouvernement israélien à utiliser tous les moyens disponibles pour ramener les pères à la maison et offrir aux enfants la certitude qui leur fait défaut : "C'est notre devoir de prendre soin de la prochaine génération."

Cette initiative survient alors que des discussions se poursuivent sur une potentielle "phase Ramadan" pour la libération d'otages, mentionnée dans l'article comme une initiative israélienne.

Les signataires font partie des otages libérés récemment après une longue captivité, mais de nombreux autres, dont plusieurs pères de famille, demeurent toujours aux mains du Hamas à Gaza, plus de 16 mois après leur enlèvement lors de l'attaque du 7 octobre 2023.