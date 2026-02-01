Des ex-otages accusent Gal Hirsch de pressions

Des ex-otages du Hamas et des familles de victimes ont adressé une lettre particulièrement virulente à Gal Hirsch, ancien coordinateur des prisonniers et disparus durant la guerre dite « Épées de fer ». Ils l’accusent d’avoir exercé des pressions afin de les empêcher de s’exprimer publiquement contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou, et réclament sa démission immédiate de toute fonction publique.

Dans ce courrier, rendu public dimanche, les signataires dénoncent un « traitement dur et abusif » et affirment que Gal Hirsch aurait, pendant près de deux ans, présenté aux familles « un ensemble de contre-vérités et de mises en scène », tout en utilisant l’autorité liée à son poste officiel pour faire pression sur elles. « Il nous a menacés et fait chanter pour nous réduire au silence », écrivent-ils, estimant que ses récentes déclarations médiatiques constituent une prolongation de cette attitude.

Les ex-otages et les familles reprochent également à l’ancien coordinateur de ne jamais avoir fait du retour des captifs une priorité absolue. Ils affirment qu’il a minimisé l’urgence de la situation, alors que certains otages ont subi des tortures prolongées, que d’autres sont morts en captivité faute de soins médicaux, et que plusieurs dizaines auraient pu être sauvés. « La vie humaine n’était pas suffisamment urgente à ses yeux », accusent-ils.

La lettre qualifie Gal Hirsch de « relais politique », l’accusant de chercher à se positionner en vue des prochaines échéances électorales, au mépris de sa mission initiale. Les signataires évoquent un grave conflit d’intérêts et demandent qu’il soit immédiatement écarté de toute responsabilité officielle, afin qu’aucune famille ne soit de nouveau exposée à des pressions psychologiques ou à des menaces émanant d’un représentant de l’État.

Le texte est signé par des ex-otages, des proches de personnes décédées en captivité et des familles endeuillées. Ils précisent que cette démarche ne constitue pas une prise de position officielle du Forum des familles, mais une initiative indépendante.