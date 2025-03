Des ex-otages demandent à Netanyahou : "Libérez tous les otages en une seule fois"

Des ex-otages ayant survécu à la captivité aux mains du Hamas ont envoyé vendredi une lettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou et aux membres du gouvernement. Ils y demandent l'exécution complète de l'accord de libération en une seule étape et mettent en garde contre les conséquences fatales qu'aurait une reprise des hostilités pour les otages encore détenus à Gaza. Cette initiative a été lancée par Ilana Gritzewsky, une ex-otage libérée lors des échanges de l'année dernière.

"Nous connaissons l'enfer qu'ils traversent"

"Nous, qui avons été kidnappés lors du massacre du 7 octobre, avons vécu dans notre chair l'enfer dont nos proches ne sont pas encore revenus. Nous avons vu l'obscurité, entendu les atrocités, respiré la peur. Nous ne faisons pas que décrire, nous savons ce que vivent les otages laissés derrière nous. Tortures cruelles, faim abjecte, maladies non soignées, solitude abyssale – telle est leur réalité en ce moment même", ont-ils écrit.

"Nous ne sommes pas vraiment libres. Tant qu'ils sont là-bas, de grandes parties de nous-mêmes sont restées et restent en captivité. Chaque minute là-bas est un enfer, chaque moment supplémentaire – une possible condamnation à mort."

Un avertissement contre la reprise des combats

"L'État d'Israël se trouve à un carrefour dramatique – reprendre les combats ou ramener tous les otages. Plus d'un an s'est écoulé entre l'accord précédent et l'actuel, et pendant ce temps, davantage d'otages ont été tués que libérés lors d'opérations militaires. Nous, qui avons entendu l'écho des bombes au-dessus de nos têtes et vécu l'angoisse pour nos vies, savons qu'un retour aux combats signifie un danger réel pour ceux qui sont encore en vie, et diminue les chances de ramener pour un enterrement digne ceux qui ne sont plus parmi les vivants."

"Une opportunité peut-être ultime"

"Israël a été fondé pour protéger le peuple juif, mais le 7 octobre, il a échoué. Plus de 1 200 personnes ont été assassinées, 240 enlevées, et l'État d'Israël n'a pas rempli sa promesse fondamentale envers ses citoyens. La seule façon de commencer à expier cet échec retentissant est de ramener tous les otages – les vivants pour leur réhabilitation, et les morts pour un enterrement digne sur le sol israélien." "Nous vous demandons, Monsieur le Premier Ministre, et aux ministres du cabinet et du gouvernement – c'est peut-être la dernière chance de sauver des vies et la dernière opportunité de ramener les corps avant qu'ils ne soient perdus. La seule façon de les ramener est la mise en œuvre complète de l'accord – en une seule étape, sans délais. Ne laissez pas cette opportunité nous échapper. Le peuple d'Israël veut tous les otages à la maison – les vivants pour leur réhabilitation et les morts pour leur sépulture", ont-ils conclu.