Des familles d'otages préparent une flottille vers Gaza pour se rapprocher des captifs

Face à l'impasse des négociations et après la diffusion des vidéos traumatisantes d'Evyatar David et Rom Braslawski, des familles d'otages israéliens organisent une flottille vers Gaza prévue pour jeudi prochain. Leur objectif : "se rapprocher le plus possible de nos êtres chers".

Avishay David, père d'Evyatar, a confié ses émotions après avoir visionné la preuve de vie de son fils lors d'un entretien télévisé. Il évoque également sa conversation avec le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, qui lui a réaffirmé sa détermination à détruire le Hamas et libérer les otages.

"Je fais confiance aux responsables politiques, il y a une excellente coordination entre eux et ils travaillent sérieusement pour les libérer. Je ne serais pas surpris qu'il y ait un cessez-le-feu, je n'en doute pas", déclare-t-il. Le père de l'otage défend Netanyahou contre ses détracteurs : "Il y a des esprits malveillants qui prétendent que le Premier ministre veut tuer les otages, ce sont des propos ignobles."

Cette initiative fait écho à une précédente action fin avril, quand des familles s'étaient rendues sur une colline face à la bande de Gaza, près de la frontière vers Nir Oz. Elles avaient crié des messages d'amour à leurs proches via des hauts parleurs, espérant que leurs voix portent jusqu'à eux.

Ces moments déchirants révèlent l'ampleur du désespoir familial. Lishi Miran, épouse d'Omri Miran, raconte le vœu formulé par leur fille en soufflant les bougies de son anniversaire : "Elle a demandé que papa revienne." Ilana Gritzewsky, compagne de Matan Zangauker, a lancé un message poignant : "Nous sommes censés nous marier et construire une maison dans notre pays, je t'aime."

Cette flottille symbolique illustre la détresse des familles, prêtes à tout pour maintenir le lien avec leurs proches disparus depuis près de deux ans.