Des familles endeuillées devant la maison de Miki Zohar : "pas de place pour ceux qui nient le massacre"

Des familles endeuillées ont manifesté jeudi matin devant le domicile du ministre de la Culture et des Sports Miki Zohar à Kiryat Gat, au lendemain de ses propos polémiques sur les événements du 7 octobre.

La veille, le ministre avait affirmé lors d’une interview qu’Israël n’était "pas un pays où l’on peut commettre un massacre", soutenant par ailleurs une initiative du bureau du Premier ministre visant à supprimer le terme "massacre" de la loi encadrant la commémoration du 7 octobre. Ces déclarations ont suscité l’indignation de proches de victimes, regroupés au sein du collectif "Conseil d’Octobre".

Devant la maison du ministre, les manifestants ont déployé des pancartes portant l’inscription "Massacre 7.10" et diffusé, à l’aide d’un système de sonorisation, des témoignages relatant les circonstances dans lesquelles leurs proches ont été assassinés.

Parmi eux, Adi Zakuto, dont le père a été tué à Ofakim, a dénoncé l’absence, selon elle, de prise de responsabilité de la part des dirigeants. "S’ils n’ont pas su protéger mon père, le minimum serait de se taire", a-t-elle déclaré. Yoram Yehudaï, père de Ron, tué lors du festival Nova, a rappelé que son fils avait appelé la police à plusieurs reprises pour demander de l’aide avant d’être assassiné par des terroristes du Hamas.

D’autres proches ont exigé des excuses publiques et la reconnaissance claire des faits. Reut Edery, mère d’un jeune homme également tué à la fête Nova, a estimé que les responsables politiques devraient répondre de leurs actes devant une commission d’enquête nationale. Renana Goma, mère de deux anciens otages et veuve de Yair Yaakov, enlevé puis tué, a affirmé ne jamais s’être posée en victime et avoir simplement attendu que l’État assure sa protection.

Malgré les appels répétés des familles, Miki Zohar n’est pas sorti de son domicile et n’a pas répondu publiquement aux demandes d’excuses.