Des Israéliens s'installent dans des caravanes face à Gaza pour préparer la réimplantation

Articles recommandés -

Des familles du noyau "Pionniers de Gaza" du mouvement Nahala ont emménagé dans la nuit de dimanche à lundi dans des caravanes installées face à la bande de Gaza. Leurs enfants ont commencé l'année scolaire dans les établissements du sud d'Israël, près du site temporaire du groupe.

Objectif affiché : la réimplantation à Gaza

Ce déplacement vise à "rapprocher les familles autant que possible de l'objectif : une réimplantation israélienne dans la partie nord de Gaza : à Nissanit, Eli Sinaï et Douguitt", expliquent les participants. Ces localités étaient d'anciennes implantations évacuées lors du retrait israélien de 2005.

"Nous avons quitté nos maisons confortables, nos lieux de travail et nos établissements scolaires précédents pour nous installer dans des caravanes face à Gaza, afin d'être aussi proches que possible jusqu'à ce que nous entrions pour une implantation permanente à l'intérieur de Gaza", ont-ils déclaré.

Vision expansionniste

Daniella Weiss, dirigeante du mouvement Nahala et figure de la droite radicale, a précisé : "Les familles qui s'installent dans les caravanes sont les pionniers de notre génération. L'objectif actuel est la réinstallation dans le nord de Gaza, c'est le point de départ. De là, nous continuerons vers toute la région de Gaza, jusqu'à l'établissement de localités juives dans toute la bande de Gaza."