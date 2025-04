Des lycéens israéliens bloqués en Turquie après un incident en vol vers la Pologne

L'avion transportant 150 lycéens israéliens en voyage éducatif en Pologne est arrivé à destination en toute sécurité mardi, après avoir effectué un atterrissage d'urgence à Antalya, en Turquie, la veille. Le ministre de l'Éducation Yoav Kisch a confirmé que "la délégation a atterri en toute sécurité en Pologne et se dirige vers son hôtel." Selon la chaîne N12, l'escale imprévue aurait été provoquée par un oiseau entré dans l'un des moteurs de l'appareil. "L'atterrissage a été effectué suite à des préoccupations concernant un dysfonctionnement technique, et par mesure de précaution, la décision a été prise de s'arrêter conformément aux règles de l'aviation", a précisé le ministère de l'Éducation.

Les lycéens du lycée Ein Kerem de Jérusalem participaient à un voyage scolaire classique destiné à l'étude de l'Holocauste. Comme le veut la procédure standard, ils étaient accompagnés d'agents de sécurité du Shin Bet. Pendant leur escale forcée, le ministère de l'Éducation a assuré être "en contact permanent avec les responsables de la sécurité et de l'éducation" et coordonner les actions avec "les administrations scolaires et les parents". Les autorités ont également souligné que tous les étudiants se portaient bien et restaient "dans une zone sûre et protégée de l'aéroport, étroitement accompagnés par le personnel enseignant".

Ces voyages scolaires en Pologne visent à permettre aux "étudiants de commémorer les victimes de l'Holocauste, d'être exposés aux atrocités qui ont eu lieu, et de prouver la victoire et la résurrection après la tentative de destruction du peuple juif."