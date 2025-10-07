Des manifestations devant les domiciles de ministres pour exiger la libération des otages

À l’occasion de la deuxième commémoration du 7 octobre 2023, des manifestants se sont rassemblés mardi matin devant les résidences de plusieurs ministres et députés pour réclamer la libération immédiate des otages et la fin de la guerre à Gaza.

Dès 6h29, heure exacte du déclenchement de l’attaque du Hamas il y a deux ans, des rassemblements ont eu lieu devant le domicile des 26 responsables politiques à travers le pays.

Devant la maison du ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar, les participants ont lu les noms des 48 otages encore détenus à Gaza.

Près de celle de la ministre des Transports Miri Regev, des pancartes portaient les slogans : « On n’oubliera pas, on ne pardonnera pas ».

À Hadera, devant le domicile de la ministre Idit Silman, la police a saisi les mégaphones des manifestants. À Haïfa, devant la maison du député Ariel Kellner (Likoud), Boaz Zalmanovitch, fils du défunt otage Aryeh Zalmanovitch, a déclaré :

« L’abandon fait partie de l’oubli de nos proches. Heureusement, nous avons le président Trump, qui fait pression sur les deux camps — Le Hamas et Bibi — pour agir et ramener les otages. » Les organisateurs de la mobilisation ont salué une action « symbolique et nécessaire » en ce jour de commémoration, rappelant que « la société israélienne ne peut tourner la page tant que tous les otages ne sont pas revenus ».