Des migrants illégaux attaquent Moshe Feiglin à coups de pierres à Tel-Aviv

Le président du parti Zehout, Moshe Feiglin, a été violemment pris à partie jeudi lors d’une visite dans les quartiers sud de Tel-Aviv. Selon les informations relayées par Israel National News, des migrants en situation irrégulière ont lancé des pierres en direction du responsable politique, sans faire état de blessés. Une plainte a été déposée auprès de la police.

En échangeant avec les habitants, Moshe Feiglin a dénoncé ce qu’il qualifie de « perte de contrôle totale » dans ces zones de la ville. Il a reproché à la Cour suprême israélienne d’avoir annulé des lois visant, selon lui, à résoudre la crise des migrants illégaux. « La Cour suprême est la tête du serpent qui veut transformer Israël en un État de tous ses citoyens, sauf juif », a-t-il déclaré, critiquant notamment l’ancien président de la Cour, Aharon Barak, pour avoir vidé de son sens la notion d’État juif.

Feiglin a dressé un tableau sombre de la situation dans le sud de Tel-Aviv, qu’il décrit comme un symbole de l’effondrement de la gouvernance. « Les rues sont occupées, la criminalité augmente et les habitants vivent dans la peur », a-t-il dénoncé. Selon lui, ce problème dépasse Tel-Aviv et se retrouve dans le Néguev, la Galilée, Jérusalem et plusieurs villes mixtes. Il a également pointé du doigt la police et le gouvernement, qu’il accuse de manquer de fermeté et de ne pas appliquer la politique pour laquelle ils ont été élus : rétablir la souveraineté et l’ordre sur l’ensemble du territoire israélien.