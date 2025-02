Des dizaines de milliers d'Israéliens rendent un dernier hommage à Shiri, Ariel et Kfir Bibas

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées ce mercredi pour accompagner Shiri, Ariel et Kfir Bibas, enlevés du kibboutz Nir Oz lors du massacre du 7 octobre et assassinés à Gaza, une semaine après que leurs dépouilles ont été restituées par le Hamas. Le cortège funèbre a débuté à la société funéraire Kadisha de Rishon LeZion avant de poursuivre son chemin vers le carrefour de Sha'ar HaNegev. Près de 10 000 personnes venues de tout le pays se sont massées à Rishon LeZion, portant des pancartes "Pardon", des ballons et drapeaux orange, ainsi que des drapeaux israéliens. Plusieurs ont éclaté en sanglots à la vue des cercueils de la famille et ont entonné l'hymne national "Hatikva". De nombreux participants ont scandé "Yarden, pardon" à l'attention du père de famille, présent dans le minibus transportant les cercueils de ses proches.

"Nous avons commencé le parcours funéraire, accompagnés par des foules immenses du peuple d'Israël. Nous vous voyons et vous entendons, nous sommes émus et réconfortés par votre présence", a communiqué la famille Bibas. "Yarden vous fait savoir qu'il s'excuse de ne pas pouvoir descendre et donner une accolade à chacun d'entre vous. Nous aspirons au jour où nous pourrons à nouveau nous réunir dans des moments de joie et non de tristesse."

Yossi Aloni/Flash90

"Les milliers de personnes venues ici veulent offrir un dernier accompagnement, une dernière étreinte, à ce symbole de tous les otages", a déclaré Raz Kinstelikh, maire de Rishon LeZion.

Sur le trajet, les cercueils passeront par plusieurs échangeurs et carrefours où des milliers d'autres Israéliens attendent pour rendre hommage. À la demande de la famille, la cérémonie funéraire sera limitée aux invités, mais les éloges funèbres seront diffusés en direct. Aucun représentant gouvernemental n'a été convié, et le ministre de l'Éducation Yoav Kish a été hué par la foule.

Dor Pazuelo/Flash90

En hommage à la famille, la résidence présidentielle a été illuminée en orange. Le président Isaac Herzog a déclaré : "Aujourd'hui, après 509 jours, Shiri et ses jeunes enfants sont conduits à leur repos éternel dans une tombe digne en Israël."

Selon l'évaluation de Tsahal, basée sur des renseignements et des analyses médico-légales, les trois membres de la famille ont été assassinés par leurs ravisseurs au cours des premières semaines de la guerre, et non lors d'une frappe aérienne comme l'a prétendu le Hamas.