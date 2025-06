Des milliers d'ultra-orthodoxes s'engageront dans Tsahal d'ici 5 ans : le plan du ministère de l'Éducation

Le ministre israélien de l'Éducation, Yoav Kish, a annoncé mardi matin le lancement d'une nouvelle initiative visant à approfondir la filière de recrutement des ultra-orthodoxe. L'objectif est de 3 000 étudiants des académies religieuses (yeshivot), qui s'engageront pour le service militaire obligatoire d'ici 2030. La vision : un service depuis le monde de la Torah - par choix, partenariat et contribution significative à l'État.

Dans le cadre de ce programme, environ 25% des étudiants de yeshivot devraient s'intégrer dans des filières combattantes et de soutien au combat. Le budget : 57,5 millions de shekels.

Actuellement, 10 yeshivot hesder (école talmudique combinée avec le service militaire) ultra-orthodoxes fonctionnent, comptant environ 800 étudiants et soldats dans cette filière. Le budget pour la première année d'activité (2025) : 10 millions de shekels, dont 3 millions seront alloués dès cette année pour augmenter la valeur du point et élargir le soutien direct aux institutions. Le budget annuel devrait atteindre jusqu'à 12 millions de shekels dans les années à venir, selon le rythme d'approfondissement.

Les filières du programme : combinaison d'étude de la Torah, service militaire significatif dans deux filières principales - combattante/soutien au combat et technologique (high-tech, industries avancées), ainsi qu'une formation civile-professionnelle. L'initiative est promue en collaboration avec le ministère de l'Éducation et l'union officielle des yeshivot hesder ultra-orthodoxes.

Le ministre Kish a déclaré en réaction : "Je suis fier de mener une vision et un programme réalisables par lesquels des milliers de soldats ultra-orthodoxes, y compris des combattants, s'engageront par choix, coopération et foi en l'État. En ces jours, ce programme prouve que lorsque l'on agit en coopération, il est possible d'atteindre des résultats exceptionnels."