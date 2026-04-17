Des milliers de coureurs au départ du marathon de Jérusalem malgré la chaleur

Reporté en raison de la guerre, le marathon de Jérusalem s’est finalement élancé ce vendredi matin avec la participation de milliers de coureurs venus de tout le pays. L’événement sportif a entraîné la fermeture de nombreux axes routiers dans la capitale, provoquant d’importantes perturbations de circulation tout au long de la journée.

Le départ de l’épreuve des 10 kilomètres a été donné conjointement par le maire de Jérusalem, Moshe Leon, et l'ancien otage du Hamas Rom Braslavski. En raison de la forte chaleur enregistrée dans la région, les organisateurs ont toutefois décidé d’annuler l’épreuve du marathon complet afin de préserver la sécurité des participants.

La police israélienne a indiqué que l’ensemble des routes situées le long des différents parcours avait été fermé à la circulation. Les autorités ont appelé les habitants à suivre les consignes des agents sur le terrain et à se tenir informés des changements via les applications de navigation et les canaux de communication officiels.

Le marathon comprenait cinq courses : un semi-marathon, des épreuves de 10 km et 5 km, une course familiale de 1,7 km ainsi qu’une course sociale spéciale de 800 mètres. Parmi les participants figuraient notamment des milliers de soldats de Tsahal, de réservistes ainsi que des membres des forces de sécurité et de secours.

Sur le plan sportif, la victoire du semi-marathon masculin est revenue à Almiya Aymro, 36 ans, résident de Karnei Shomron, en 1 heure 7 minutes et 31 secondes. Chez les femmes, Bikaya Mintamar, 34 ans, de Ramat Hasharon, s’est imposée en 1 heure 24 minutes et 29 secondes.