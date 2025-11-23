Des milliers de manifestants à Tel Aviv pour exiger une commission d’enquête sur les défaillances du 7 octobre

Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi soir sur la place Habima, à Tel Aviv, pour réclamer la création d’une commission d’enquête d’État sur les défaillances ayant permis le massacre du 7 octobre. Les manifestants affirment que le gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou doit reconnaître les erreurs commises lors de l’attaque du Hamas et en tirer toutes les conséquences.

Le rassemblement était organisé par le Conseil d'octobre, un collectif réunissant des centaines de familles touchées par l’attaque. Parmi les personnalités présentes figurait l’ancien premier ministre Naftali Bennett, qui a déclaré sur X que "le peuple d’Israël mérite des réponses sur la manière dont ce terrible échec a pu se produire et comment empêcher qu’il ne se reproduise".

D’autres figures de l’opposition ont rejoint la mobilisation : le chef de l’opposition Yair Lapid, le dirigeant d’Yisrael Beytenu Avigdor Liberman, le président de Bleu Blanc Benny Gantz, l’ex-chef d’état-major Gadi Eisenkot, ou encore le président des Démocrates, Yair Golan. Lapid a affirmé que la création d’une commission d’enquête serait "l’une des premières mesures" d’un futur gouvernement.

Parallèlement, sur la place des Otages, des familles ont organisé une veillée pour demander le retour des corps des trois derniers otages dont les dépouilles sont toujours retenues par le Hamas à Gaza. L’ancien député Yizhar Shai, père du soldat Yaron Shai tué le 7 octobre, a dénoncé la mise en place d’un comité d’enquête gouvernemental interne qu’il juge destiné à "empêcher la vérité d’émerger".

Lior Akerman, ancien brigadier général et ex-responsable au Shin Bet, a pris la parole pour exprimer sa rupture avec la droite israélienne, affirmant que les enjeux actuels "ne sont plus une question de droite ou de gauche". Selon lui, le gouvernement "s’en prend depuis trois ans aux institutions de l’État, aux services de sécurité, au système judiciaire et à la loi", allant jusqu’à accuser l’exécutif de fouler aux pieds les valeurs de l’unité nationale, de la morale publique et de l’État de droit dans le but d’imposer un régime autoritaire.