Des milliers de participants pour le retour de la Pride de Tel-Aviv après deux ans d'interruption

Des milliers de personnes se sont rassemblées vendredi sur le front de mer de Tel-Aviv à l'occasion du retour de la grande marche des fiertés de la ville, organisée pour la première fois depuis deux ans dans son format traditionnel. L'événement, devenu l'un des plus importants rendez-vous LGBT de la région, a débuté près de la plage Gordon avant de se diriger vers le parc Charles Clore, où plusieurs artistes israéliens étaient attendus pour un concert de clôture.

Tout au long du parcours, les participants ont défilé derrière des chars décorés aux couleurs de l'arc-en-ciel, dans une ambiance festive mêlant musique, danse et animations. De nombreux participants arboraient des drapeaux arc-en-ciel intégrant une étoile de David blanche, tandis que les couleurs traditionnelles de la Pride dominaient largement les festivités.

L'édition 2026 se déroule sous le slogan "Votez avec vos pieds", une formule destinée à présenter la marche comme une démonstration de force et de visibilité de la communauté LGBT. Malgré cette dimension symbolique, la manifestation est restée largement éloignée des clivages partisans, avec une présence politique limitée sur le parcours.

La police est brièvement intervenue au cours de l'événement pour retirer une pancarte anti-LGBT brandie par un manifestant chrétien. Les forces de l'ordre ont ensuite escorté l'homme hors de la zone de rassemblement.

Le retour de la parade revêt une signification particulière après deux années marquées par les événements sécuritaires. L'édition de 2025 avait été annulée à la dernière minute après le lancement de l'opération militaire israélienne contre l'Iran. Un an plus tôt, plusieurs mois après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, les célébrations s'étaient limitées à un rassemblement sobre sur la plage, loin de l'atmosphère festive habituellement associée à la Pride de Tel-Aviv.

Considérée comme l'une des principales destinations LGBT au monde, Tel Aviv accueille chaque année des dizaines de milliers de visiteurs israéliens et étrangers venus participer à cet événement devenu emblématique de la ville.