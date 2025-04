Des oeuvres réalisées par d'anciens otages exposées à l'aéroport Ben Gourion

Une exposition d'œuvres d'art créées par d'anciens otages a été inaugurée ce dimanche à l'aéroport Ben Gourion, offrant un témoignage poignant de leur expérience en captivité aux mains du Hamas.

Cette initiative artistique s'inscrit dans un programme thérapeutique plus large, permettant aux survivants d'exprimer leurs émotions et de partager leur vécu à travers des ateliers de peinture spécifiquement conçus pour favoriser leur processus de guérison. Le projet a pris une dimension particulière alors que les participants se préparaient aux cérémonies du Jour du Souvenir et du Jour de l'Indépendance, explorant la signification personnelle que revêt désormais pour eux ces événements.

L'exposition rassemble les créations de onze anciens otages : Raz Ben Ami, Meirav Tal, Ilana Gritsovsky, Yarden Bibas, Karina Ariev, Naama Levy, Liri Elbag, Keren Munder, Ohad Munder-Zachary, Margalit Mozes et Aviva Siegel. Leurs œuvres seront présentées pendant une semaine dans ce lieu hautement fréquenté, sensibilisant ainsi des milliers de voyageurs à l'urgence de la situation des Israéliens toujours retenus captifs. L'exposition voyagera ensuite jusqu'à New York pour les commémorations du Jour de l'Indépendance d'Israël.

"En ce moment plus que jamais, nous ressentons l'absence douloureuse de nos 59 compatriotes encore captifs," a confié Raz Ben Ami, libérée après 54 jours de détention. "Notre indépendance demeure incomplète sans eux. Ma famille a eu la chance d'être réunie, mais nous ne pourrons tourner la page tant que tous les otages ne seront pas rentrés chez eux."

Lors de l'inauguration, Levi Ben Baruch, oncle d'Idan Alexander toujours en captivité, a lancé un appel émouvant aux autorités israéliennes : "Ces peintures montrent que la guérison est possible, mais la véritable réhabilitation ne pourra commencer que lorsque nous aurons accompli notre mission nationale : rendre à chacun le droit de vivre." Il a exhorté le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son gouvernement à "mettre fin à cette folie" et à conclure un accord pour la libération de tous les otages restants.