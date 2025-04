Des otages libérés appellent Trump à agir pour ceux qui restent captifs

Un groupe d'otages libérés a organisé une conférence de presse en anglais pour témoigner de leur captivité à Gaza et implorer le président américain Donald Trump d'intensifier ses efforts pour obtenir la libération de ceux qui sont toujours aux mains du Hamas.

"505 jours sans liberté"

Parmi les intervenants, Omer Shem Tov a évoqué les 505 jours passés à Gaza "sans liberté, sans lumière du soleil, avec très peu de nourriture et d'eau, sans produits de première nécessité". Il a confié avoir vécu "chaque instant dans la peur". Shem Tov a rappelé sa rencontre avec Donald Trump à la Maison Blanche plus tôt cette année : "Je lui ai dit alors, et je le crois de tout mon cœur — il a été envoyé par Dieu pour nous aider. Grâce à son leadership, parce qu'il a fait des otages une véritable priorité, j'ai pu retrouver ma famille." L'ancien captif a lancé un appel au président américain : "Faites-le à nouveau. Utilisez tous les moyens à votre disposition, ramenez les autres. Chaque jour compte. Chaque vie compte. Même pour ceux d'entre nous qui sont rentrés chez eux, le sentiment ne peut jamais être complet tant que d'autres sont encore laissés derrière."

"Traitée comme un trophée, pas comme un être humain"

Naama Levy, soldate d'observation de Tsahal enlevée le 7 octobre 2023 de la base militaire de Nahal Oz et libérée en janvier dernier, a témoigné qu'elle n'avait pas été traitée comme "un être humain" pendant sa captivité. Avec émotion, elle a raconté avoir vu ses amis et camarades "brutalement assassinés sous mes yeux" avant d'être "traînée violemment alors que le monde entier regardait, jetée à l'arrière d'une jeep terroriste, traitée non pas comme un être humain, mais comme un trophée." L'ex-otage a également évoqué sa rencontre avec Trump à la Maison Blanche, le félicitant d'avoir réalisé "ce que beaucoup pensaient impossible". "Nous, les survivants, savons que vous êtes une force décisive et irremplaçable pour sauver des vies", a déclaré Levy. "Il n'y a pas de plus grande réussite, mais le travail n'est pas encore terminé."

Cette conférence de presse intervient alors que des dizaines d'otages israéliens restent toujours captifs à Gaza, plus d'un an et demi après l'attaque du 7 octobre 2023, malgré plusieurs accords de libération ayant permis le retour de certains d'entre eux.