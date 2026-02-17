Des rabbins de Samarie soutiennent les fermes israéliennes tout en condamnant la violence

Un groupe de rabbins de Samarie a publié une prise de position religieuse inhabituelle définissant à la fois son soutien au développement des fermes israéliennes en Judée-Samarie et des limites claires quant aux comportements autorisés sur le terrain. Le texte, rendu public mardi dans le quotidien Yediot Aharonot, insiste sur l’interdiction formelle de toute violence, même lorsque les intentions sont jugées positives.

Les signataires affirment que l’essor des implantations agricoles constitue, selon leur vision, une étape dans le renforcement de la présence juive sur la terre d’Israël. Ils saluent le rôle des pionniers et des jeunes engagés dans ces projets, décrivant leur action comme menée "pour la gloire de Dieu". Les rabbins expriment également leur satisfaction face à la reconnaissance croissante par l’État de ces fermes, qu’ils considèrent comme intégrées à la stratégie sécuritaire nationale, et encouragent la coopération avec l’armée et les autorités civiles.

Cependant, le document met en garde contre des dérives. Les rabbins reconnaissent que certains incidents récents ont terni l’image du mouvement. Ils soulignent que toute initiative visant à établir une nouvelle ferme dans la zone du Conseil régional de Samarie doit être coordonnée au préalable avec une commission désignée. En cas de tensions ou de tentative d’attaque, les habitants sont explicitement appelés à ne pas recourir à la violence mais à contacter les forces de sécurité. Les hôtes sont en outre tenus responsables du comportement de leurs visiteurs.

Le texte dénonce également ce qu’il décrit comme une amplification médiatique d’incidents isolés destinée à discréditer l’ensemble du mouvement des implantations, estimant que cela nuit à sa réputation en Israël et à l’étranger, notamment aux États-Unis. Les rabbins avertissent que tolérer des éléments violents ou irresponsables met en danger l’avenir des fermes et appellent à écarter ceux qui refusent de respecter des normes claires.

La lettre est notamment signée par le grand rabbin de Samarie, le rabbin Elyakim Levanon, ainsi que plusieurs responsables religieux d’implantations locales. Dans une déclaration distincte, le rabbin David Dudkevitch a exhorté les autorités à agir fermement face à la hausse des attaques visant des bergers juifs, tout en dénonçant des cas où des jeunes auraient été mis en danger par des membres des forces de sécurité.