Des restes humains découverts à Kfar Aza pourraient appartenir à Nirel Zini, tué le 7 octobre

Des restes humains ont été découverts mercredi dans le quartier des jeunes du kibboutz Kfar Aza, plus de deux ans et demi après le massacre du 7 octobre 2023. Les autorités tentent désormais de déterminer s’ils appartiennent à Nirel Zini, dont la tête avait été décapitée lors de l’attaque menée par les terroristes du Hamas et dont une partie de la dépouille n’a jamais été retrouvée.

La découverte a été faite par des membres de la famille Zini, qui continuent de se rendre régulièrement sur les lieux dans l’espoir de retrouver des traces de leur proche. Selon son père, Amir Zini, la famille explorait une nouvelle fois les abords de la maison lorsque l’un des fils a déplacé une pierre, révélant ce qui semblait être une mâchoire humaine.

Les restes ont été immédiatement transférés à l’Institut médico-légal pour identification. La famille attend désormais les résultats des analyses, avec l’espoir d’obtenir enfin des réponses après des années d’incertitude.

Depuis le massacre, les proches de Nirel Zini n’ont jamais cessé leurs recherches dans le quartier où il a été tué. Ils font également partie d’un groupe de familles ayant saisi la Cour suprême israélienne afin d’empêcher l’évacuation, la démolition ou le déplacement des bâtiments du quartier des jeunes, estimant que le site pourrait encore receler des éléments liés au sort de leurs proches assassinés ou enlevés lors de l’attaque du 7 octobre.