Des soldats orthodoxes de Tsahal déployés à Jénine

Des soldats de la brigade orthodoxe Hashmonaïm ont participé ces derniers jours à une opération militaire dans la région de Jénine, a annoncé Tsahal.

L’opération a été menée par des militaires actuellement engagés dans les cursus de formation des officiers et des commandants de la brigade. Selon l’armée israélienne, les forces ont arrêté plusieurs suspects recherchés pour interrogatoire, découvert des armes et saisi du matériel d’incitation.

Tsahal a publié plusieurs photographies montrant les soldats en action au cours de cette mission.

La brigade Hashmonaïm a été créée afin de permettre à des soldats issus de la communauté orthodoxe de servir dans des unités combattantes tout en préservant leur mode de vie religieux.

L’armée indique que le premier cours d’officiers spécifiquement dédié à cette brigade est actuellement en cours, parallèlement au troisième cycle de formation des commandants d’escouade.

Selon Tsahal, ces formations sont conçues pour répondre aux exigences opérationnelles des unités de combat tout en respectant les pratiques religieuses et le cadre de vie des soldats et de leurs commandants.

L’opération menée à Jénine illustre la volonté de l’armée israélienne d’intégrer davantage de soldats orthodoxes dans les unités de terrain et les postes de commandement.

Alors que le débat sur la conscription des jeunes orthodoxes reste particulièrement sensible en Israël, Tsahal met en avant le développement de structures adaptées permettant à ces soldats de participer pleinement aux missions opérationnelles tout en maintenant leurs engagements religieux.

La brigade Hashmonaïm est devenue ces derniers mois l’un des symboles de cette évolution au sein de l’armée israélienne.