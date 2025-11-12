Des terroristes du Hamas fabriquent des armes artisanales derrière les barreaux

Des photos exclusives obtenues par le média Arutz Sheva–Israel National News révèlent que des membres de la cellule d’élite du Hamas, les Nukhba, continuent de représenter une menace depuis leurs cellules de prison. Les images montrent des armes improvisées conçues à partir d’objets du quotidien — couteaux artisanaux, tiges de métal affûtées, vis, ressorts ou cordes — transformés en outils potentiellement meurtriers pour attaquer, blesser ou étrangler des gardiens.

Ces armes ont été découvertes lors de fouilles de routine menées par le personnel pénitentiaire. Les prisonniers ont utilisé des éléments de l’infrastructure des cellules, tels que les lits, les clôtures ou les barres de fer, pour fabriquer leur arsenal clandestin.

Un membre de la force d’intervention spéciale du Service pénitentiaire israélien, connue sous le nom de Force 100, a décrit la dangerosité extrême de ces opérations : « Nous pénétrons dans des cellules comptant parfois jusqu’à cent terroristes Nukhba, sans armes à feu, uniquement avec des boucliers et des matraques. Chaque détenu peut être une menace potentielle. »

Il souligne que la mission de son unité est avant tout de « sauver des vies », en protégeant les gardiens, notamment les femmes, et en neutralisant les armes cachées. Force 100 n’intervient que dans des situations critiques, telles que des agressions ou des soupçons de possession d’armes.

Ces découvertes mettent en lumière le niveau d’ingéniosité et de danger que continuent de représenter les détenus terroristes, même derrière les barreaux.