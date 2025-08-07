Des traces de polio détectées à Jérusalem et dans le centre d'Israël

Articles recommandés -

Le ministère israélien de la Santé a annoncé jeudi la découverte de traces du virus de la poliomyélite dans des échantillons environnementaux prélevés dans la région de Jérusalem et du centre du pays. Les analyses ont été effectuées dans les eaux usées de plusieurs sites à Bnei Brak, Ramla, Lod et dans la région de la Shefela (plaine côtière).

Ces résultats témoignent de la circulation du virus de la polio au sein de la population dans ces zones géographiques. Le ministère de la Santé appelle d'urgence toute personne non vaccinée contre la poliomyélite à compléter sa vaccination pour se protéger contre cette maladie, notamment contre la paralysie qu'elle peut provoquer.

Cette alerte intervient après qu'un adolescent de 17 ans a été paralysé par le virus en décembre 2024. Les vaccinations sont disponibles dans les centres de protection maternelle et infantile (Tipat Halav) répartis dans tout le pays, ainsi que dans les services de santé scolaire. Pour vérifier le statut vaccinal, les familles peuvent consulter le site gouvernemental personnel via le carnet de vaccination numérique.

Le ministère a transmis des directives aux médecins régionaux, aux directeurs médicaux des caisses d'assurance maladie et aux directeurs d'hôpitaux. La stratégie actuelle repose sur trois axes : compléter les vaccinations, renforcer la surveillance clinique pour détecter précocement les cas suspects de paralysie flasque aiguë, et maintenir un monitoring environnemental renforcé selon le plan d'échantillonnage établi.