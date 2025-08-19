Des universités israéliennes dénoncent la "famine" à Gaza : "vous tombez dans le piège du Hamas", rétorquent 150 professeurs

Articles recommandés -

Une violente controverse divise le monde universitaire israélien après qu'une lettre ouverte de cinq présidents d'universités adressée au Premier ministre Benjamin Netanyahou a dénoncé "le terrible problème de famine à Gaza". En réaction, 150 professeurs et membres du personnel de l'université Bar-Ilan ont publié mardi une contre-déclaration accusant leurs collègues de "tomber dans le piège de la propagande du Hamas".

Une université divisée

Les signataires de Bar-Ilan qualifient les accusations de famine de "campagne cynique" orchestrée par le Hamas. "Alors que le Hamas affame délibérément les otages pour exercer une pression, il exploite la situation humanitaire difficile dans la bande de Gaza - situation qu'il a lui-même créée et continue de provoquer - pour mener une campagne cynique accusant Israël et les soldats de Tsahal de famine intentionnelle", écrivent-ils.

Les professeurs contestataires appellent leurs collègues et l'opinion publique à "ne pas tomber dans le piège de la propagande du Hamas, basée sur des informations qui se sont révélées tendancieuses et mensongères, du moins en partie". Ils dénoncent également les "appels populistes et irresponsables qui durcissent les positions du Hamas et ne font que diminuer les chances de retour des otages".

Une comparaison controversée avec la Shoah

Il y a trois semaines, les universités de Tel Aviv, hébraïque et ouverte, entre autres, avaient adressé une lettre à Netanyahou pour résoudre "le problème de la terrible famine qui règne à Gaza". Les présidents d'universités y établissaient un parallèle troublant avec la Shoah : "En tant que peuple victime de la terrible Shoah en Europe, nous avons aussi une obligation particulière d'agir par tous les moyens à notre disposition pour éviter les dommages cruels et aveugles aux hommes, femmes et enfants innocents".

Cette comparaison a particulièrement choqué dans un pays où la mémoire de l'Holocauste reste centrale.

Réaction gouvernementale

Le ministre de l'Éducation Yoav Kisch a vivement critiqué la lettre originale, accusant les dirigeants universitaires de "rejoindre une campagne de propagande orchestrée" plutôt que de "pointer du doigt le Hamas". Il a catégoriquement nié l'existence d'une "politique israélienne visant à affamer la population de Gaza", qualifiant de "mensonger et moralement grave" tout discours contraire, surtout venant "d'universitaires de haut niveau".

Cette polémique illustre les profondes divisions au sein de la société israélienne sur la conduite de la guerre à Gaza et ses conséquences humanitaires.