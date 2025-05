Des vignes en hommage à un héros : Un geste symbolique pour reconstruire Kerem Shalom

Une vigne de 4000 plants a pris racine à Kerem Shalom, kibboutz frontalier de Gaza durement touché lors des attaques du 7 octobre. Cette initiative, portée par l'organisation Ayelet Hashachar, honore la mémoire d'Amichai Witzan, membre de l'équipe d'intervention d'urgence tombé en défendant sa communauté.

Les bénévoles et étudiants américains de la Yeshiva Matityahu en Israël se sont mobilisés pour concrétiser ce projet qui revêt une signification toute particulière : le vignoble a été planté sur un terrain destiné à accueillir une future cave communautaire, un projet qu'Amichai lui-même avait défendu avec passion durant des années.

"Amichai a sacrifié sa vie pour protéger cet endroit. Quand des étudiants et des bénévoles viennent ici planter un vignoble, ils poursuivent sa vision et renforcent le lien avec les localités proches de Gaza et avec les familles qui reconstruisent leurs maisons", a déclaré le rabbin Shlomo Raanan, président d'Ayelet Hashachar, lors de la cérémonie.

Après la plantation, les participants ont visité le kibboutz, observant les maisons endommagées et rendant visite à Amichai Shindler – grièvement blessé lors de la bataille pour Kerem Shalom – à son domicile. Ils ont écouté le récit de son chemin de guérison, accompagnés par le musicien Itzy Ackerman, qui collabore avec la yeshiva et l'organisation. Ensemble, ils ont entonné des chants émouvants et prié en mémoire des victimes.

IDF

Les résidents du kibboutz ont exprimé leur gratitude pour cette initiative qui leur apporte encouragement et espoir dans leur processus de réhabilitation. Ce geste symbolique s'inscrit dans la mission plus large d'Ayelet Hashachar, qui œuvre depuis le début des combats au renforcement des communautés touchées.

L'organisation, active depuis plus de trois décennies, porte de nombreux autres projets : l'établissement d'une tente de prière sur la Place des Otages, la construction de synagogues à travers le pays, le soutien aux familles dans les localités proches de Gaza, et la création de liens entre diverses communautés.

Cette plantation de vignes, symbole de renaissance et d'espoir, illustre la volonté de reconstruire et de faire renaître la vie dans ces régions meurtries, tout en perpétuant la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour protéger leurs proches.