Deux hommes se noient à Tel-Aviv et au lac de Tibériade

Un double drame s’est produit ce mardi, jour de fête en Israël, avec la noyade de deux hommes, l’un à Tel-Aviv et l’autre dans le lac de Tibériade.

Dans la nuit, un homme de 48 ans, originaire de Bat Yam, s’est noyé à la plage Tsinbari du lac de Tibériade. Repêché inconscient par les équipes de la police maritime, il a été pris en charge par les secouristes du Magen David Adom (MDA) qui ont tenté de le ranimer avant de le transférer en urgence à l’hôpital Poria de Tibériade. Les médecins n’ont malheureusement pu que constater son décès.

Quelques heures plus tard, dans la matinée, un autre drame s’est produit sur la plage Tel Baruch, à Tel-Aviv. Un homme de 70 ans a été retrouvé inconscient sur la ligne de rivage, sans pouls ni respiration. « Nous avons immédiatement commencé des manœuvres de réanimation avancées et intensives qui se sont poursuivies jusqu’à l’hôpital Ichilov, mais son état était critique et sa vie en danger », ont expliqué les secouristes Yaakov Edri et Shai Bachar, intervenus sur place. Ces deux noyades viennent assombrir les festivités du Nouvel An juif, rappelant les dangers liés à la baignade, notamment durant les périodes de forte affluence sur les plages et sites touristiques.