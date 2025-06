Deux Israéliens arrêtés dans deux nouvelles affaires d'espionnage au profit de l'Iran

Articles recommandés -

Deux nouvelles affaires d'espionnage s'ajoutent aux 24 précédentes depuis le début de la guerre : un acte d'accusation a été déposé lundi matin contre Dimitri Cohen, 28 ans, de Haïfa, soupçonné d'avoir collecté pour l'Iran des renseignements sur des citoyens israéliens contre rémunération. Il aurait notamment été chargé de rassembler et transmettre des informations sur une proche du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Dans le cadre d'une opération conjointe de la police du district côtier et du Shin Bet, Cohen a été arrêté le mois dernier. L'enquête révèle qu'il a effectué plusieurs missions de surveillance sur des citoyens israéliens dont il avait reçu les détails de son opérateur iranien. Il avait photographié leur environnement résidentiel et transmis les images des domiciles des cibles à son contact. Il a également envoyé des photos de divers déplacements à travers le pays.

L'enquête a également établi que pour maintenir un contact secret avec son contact iranien, Cohen utilisait un téléphone réservé à cet effet. En échange de l'exécution de ces missions, Cohen recevait des paiements en cryptomonnaies, touchant environ 500 dollars par mission, avec plusieurs milliers de dollars déjà versés.

Une source sécuritaire a déclaré : "Ce cas s'ajoute à une série d'affaires récentes qui témoignent d'efforts répétés de groupes terroristes et de services de renseignement hostiles pour recruter des citoyens israéliens afin d'exécuter des missions visant à porter atteinte à la sécurité d'Israël et de ses habitants."

Parallèlement, Or Beilin, 19 ans, habitant de Tel-Aviv, a également été arrêté, soupçonné d'avoir transmis des informations secrètes à un agent iranien. Sa détention a été récemment prolongée. Selon les soupçons, Beilin était en contact avec l'agent iranien et exécutait des missions pour lui, empochant des milliers de dollars en cryptomonnaies. Il aurait notamment été chargé de photographier les adresses de plusieurs personnalités, dont des députés.

La police souligne que les infractions qui lui sont reprochées sont particulièrement graves compte tenu de la période sensible, précisant qu'il s'agit "d'infractions présentant un danger élevé".

Le contact s'est établi via l'application Telegram, le suspect pensant initialement avoir affaire à un citoyen ordinaire et non à un élément hostile. Selon ses déclarations, une fois qu'il a compris la nature du contact, il a coupé la communication. Il affirme : "Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un gauchiste qui voulait écrire des choses contre Bibi." Son avocat a plaidé qu'il se trouve dans une détresse économique et psychologique grave, notamment suite à un accident de la route, et qu'il n'a effectué aucune action dangereuse concrète. Le tribunal a ordonné un examen psychiatrique, et sa détention a été prolongée de quatre jours supplémentaires.

L'avocat de Beilin a déclaré : "Il s'agit d'un jeune homme sans antécédents criminels. Il a été arrêté pour des soupçons concernant des événements d'il y a plusieurs mois. Il coopère avec les enquêteurs et a précisé que lorsqu'il a compris qu'il s'agissait d'éléments hostiles, il a cessé le contact avec eux."