Deux Israéliens arrêtés pour espionnage au profit de l'Iran : l'un d'eux prévoyait de s'entraîner dans un pays arabe

Le Shin Bet et la police israélienne ont annoncé l'arrestation de deux citoyens israéliens soupçonnés d'avoir agi pour le compte de services de renseignement iraniens. Les deux hommes, originaires de Ness Ziona et de Beit Oved, doivent être inculpés lundi devant le tribunal de district de Lod.

Selon le communiqué conjoint des autorités, le principal suspect est Sagui Haïk, 19 ans, résident de Ness Ziona, arrêté en mars 2026 dans le cadre d'une opération conjointe du Shin Bet et de l'unité centrale de la police du district Centre. Il est soupçonné d'avoir entretenu pendant plusieurs mois des contacts en ligne avec un agent iranien et d'avoir exécuté diverses missions sous ses instructions.

L'enquête a révélé que le jeune homme aurait transmis ses informations personnelles ainsi que celles de membres de sa famille. Il aurait également accepté de suivre un entraînement dans un pays arabe et reçu pour consigne de recruter d'autres personnes afin de mener des missions pour le compte de son contact iranien.

Les autorités précisent que la famille du suspect a reçu des menaces directes de la part de cet agent iranien, sans que cela ne mette fin aux échanges entre les deux hommes.

Au cours de son interrogatoire, Sagui Haïk a également reconnu avoir sollicité l'aide d'un second suspect, Assaf Chetrit, 21 ans, résident de Beit Oved, pour accomplir une mission demandée par l'agent étranger. Ce dernier a lui aussi été arrêté et interrogé par le Shin Bet.

Les services de sécurité israéliens estiment que cette affaire s'inscrit dans une série de tentatives répétées de la part de l'Iran et d'autres acteurs hostiles visant à recruter des citoyens israéliens pour porter atteinte à la sécurité nationale. Ils ont renouvelé leur mise en garde à la population contre tout contact avec des agents étrangers ou l'acceptation de missions pour leur compte.