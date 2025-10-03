Deux Israéliens inculpés pour espionnage au profit de l’Iran au cours de la guerre

Le parquet de l’État d’Israël a annoncé vendredi avoir déposé un acte d’accusation devant le tribunal de district de Tel-Aviv contre deux jeunes hommes de Holon, soupçonnés d’avoir collaboré avec des agents iraniens durant la guerre en cours.

Les deux prévenus sont Maor Kringel, 27 ans, réserviste de Tsahal, et Tal Amram, 26 ans. Kringel est poursuivi pour aide à l’ennemi en temps de guerre et transmission d’informations à l’ennemi dans l’intention de nuire à la sécurité nationale. Amram est accusé de contacts avec un agent étranger.

Selon l’acte d’accusation, Kringel aurait entretenu, de la mi-2024 jusqu’à son arrestation en août dernier, des liens avec plusieurs agents opérant pour le compte de l’Iran. En échange de paiements en cryptomonnaies, il aurait documenté et transmis l’emplacement de sites sensibles en Israël : ports, centres commerciaux, bâtiments publics, institutions judiciaires et même bases militaires.

Profitant de son service de réserve, Kringel aurait filmé et photographié divers sites militaires, allant jusqu’à fournir des images du siège du Shin Bet, le service de sécurité intérieure. Il aurait également reçu la proposition d’assassiner son supérieur militaire contre une somme de 100 000 shekels, ainsi que l’instruction de rencontrer des agents iraniens en Turquie et en Azerbaïdjan.

Début 2025, il aurait tenté de recruter d’autres Israéliens pour le compte de ses contacts iraniens, dont Tal Amram. Ce dernier aurait transmis une vidéo prise depuis son domicile et accepté une nouvelle mission visant à réaliser des graffitis, avant de brûler avec Kringel des uniformes de Tsahal dans une forêt près de Holon, conformément aux instructions reçues.

Dans sa demande de détention provisoire, le parquet souligne la "dangerosité extrême" des deux accusés, aggravée par le contexte de guerre sur plusieurs fronts dans lequel se trouve Israël et par l’initiative des prévenus d’entrer volontairement en contact avec des agents hostiles.

Le tribunal doit encore statuer sur leur maintien en détention jusqu’à la fin de la procédure judiciaire.