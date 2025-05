Deux nouveaux soldats ont été tués dans les combats à Gaza

Deux soldats de Tsahal ont perdu la vie jeudi lors d'opérations militaires distinctes dans le secteur de Rafah, au sud de la bande de Gaza, a annoncé ce vendredi le porte-parole de l'armée israélienne.

Le premier drame s'est déroulé vers 14h jeudi dans le quartier d'Al-Junaina. Selon les informations communiquées par Tsahal, un projectile de type RPG a frappé une habitation où se trouvaient des forces israéliennes. L'attaque a coûté la vie au sergent Yishai Elyakim Orbach, 20 ans, originaire de Zichron Yaakov et membre du 605e bataillon du génie de la formation "Barak" (188). Deux autres soldats du même bataillon ont également été touchés, l'un grièvement et l'autre modérément. Yishai Elyakim Orbach s'était marié il y a deux mois.

Quelques heures plus tard, vers 16h50, une seconde frappe meurtrière a eu lieu dans le même quartier. Une explosion s'est produite à proximité d'un lanceur de missiles antichar. Les circonstances exactes restent à déterminer, les enquêteurs n'ayant pas encore établi s'il s'agissait d'un tir direct ou d'une explosion du dispositif lui-même.

Cette deuxième attaque a causé la mort du sergent-major Yam Fried, 21 ans, combattant de la patrouille Golani. Quatre autres militaires ont été blessés : trois grièvement – un officier de la patrouille Golani, un officier et un soldat du 605e bataillon du génie – et un réserviste de la patrouille Golani, touché plus légèrement.