Deux Palestiniens en situation irrégulière arrêtés à Tel-Aviv, soupçonnés de préparer un attentat

La police israélienne et le Shin Bet ont annoncé dimanche soir l’arrestation de deux Palestiniens en situation irrégulière, soupçonnés d’avoir planifié un attentat à Tel-Aviv. Les deux hommes ont été arrêtés après une course-poursuite dans le secteur du port de Tel-Aviv, au nord de la ville.

Selon les autorités, une enquête a immédiatement été ouverte afin de déterminer les intentions exactes des suspects et de vérifier s’ils bénéficiaient de complicités. Des fouilles et des vérifications sécuritaires sont en cours.

L’arrestation intervient dans un contexte de vigilance accrue dans la métropole israélienne, déjà marquée par plusieurs attaques ces derniers mois. En janvier dernier, un terroriste d’origine marocaine, détenteur d’une carte verte américaine, avait poignardé quatre personnes dans le quartier de Nahalat Binyamin. Les victimes, blessées à des degrés divers, avaient été évacuées à l’hôpital Ichilov. Le terroriste avait finalement été neutralisé par des soldats israéliens présents sur les lieux. Les forces de sécurité rappellent que Tel-Aviv reste une cible privilégiée pour les groupes terroristes et soulignent la nécessité de maintenir une présence opérationnelle renforcée. Pour l’heure, aucune organisation n’a revendiqué les intentions des deux hommes arrêtés ce dimanche soir.