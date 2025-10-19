Deux soldats israéliens tués à Rafah dans une attaque au missile antichar

Deux soldats israéliens, le major Yaniv Kula, 26 ans, et le sergent Itay Yavetz, 21 ans, tous deux originaires de Modi’in-Maccabim-Reout, ont été tués dimanche lors d’une attaque à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Selon Tsahal, les deux hommes, appartenant au bataillon 932 de la brigade Nahal, participaient à une opération de destruction d’infrastructures terroristes menée conformément aux termes du cessez-le-feu lorsqu’un missile antichar a été tiré sur leur unité. Un réserviste du corps du génie de la division de Gaza a également été grièvement blessé.

L’armée israélienne affirme que des terroristes ont ouvert le feu sur les forces israéliennes depuis une zone proche de la ligne jaune, violant ainsi l’accord de trêve. En riposte, Tsahal a lancé une série de frappes aériennes contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza, visant notamment des tunnels utilisés par l’organisation pour ses activités terroristes et la détention d’otages.

Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a tenu plusieurs réunions d’évaluation sécuritaire pour définir la réponse israélienne. De son côté, le Hamas a nié toute implication dans l’incident, affirmant « rester engagé dans l’accord de cessez-le-feu ».

Le ministre de la Défense Israël Katz a réagi fermement : « Le Hamas apprendra aujourd’hui à ses dépens que Tsahal est déterminé à défendre ses soldats et à riposter avec force. » Il a ajouté que toute violation de la trêve entraînera un prix lourd, promettant une intensification des frappes si le message n’est pas entendu."