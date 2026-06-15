Dix-sept familles emménagent dans un nouveau quartier au kibboutz Erez, près de Gaza

Près de trois ans après les attaques du 7 octobre 2023, une nouvelle étape de la reconstruction a été franchie dans les localités israéliennes proches de la bande de Gaza. Dix-sept familles ont reçu ces derniers jours les clés de leur logement dans le nouveau quartier « HaKerem » du kibboutz Erez.

Le projet immobilier devait initialement démarrer le 8 octobre 2023. L’attaque du Hamas et l’évacuation massive des habitants de la région ont toutefois entraîné l’arrêt immédiat des travaux.

Au cours des dix-huit derniers mois, le chantier a progressivement repris grâce à une coopération entre le kibboutz, les futurs résidents et la société de gestion chargée du projet. Une structure dédiée a été mise en place afin de permettre la reprise des travaux dès que les conditions de sécurité l’ont permis.

« Après la terrible épreuve traversée par la communauté d’Erez le 7 octobre et les mois d’évacuation qui ont suivi, d’importants efforts ont été déployés pour redonner confiance, renforcer l’espoir et permettre à la communauté de se reconstruire », a déclaré Ofir Levana, directeur du projet.

Parmi les nouveaux habitants figure la famille Shukron. Mère de trois enfants, Sapir Shukron explique que le retour au kibboutz s’est imposé comme une évidence malgré les traumatismes subis pendant la guerre.

« Il était important pour nous de revenir à Erez, à la fois par sentiment de mission et par volonté de poursuivre l’œuvre de ceux qui ont perdu la vie en défendant cet endroit », a-t-elle confié.

Les responsables du projet soulignent que l’enjeu allait bien au-delà de la construction de nouvelles maisons.

« Il ne s’agit pas seulement de bâtir des logements, mais de reconstruire une communauté entière », a affirmé Ofir Levana.

L’inauguration du quartier « HaKerem » constitue un symbole fort du renouveau des communautés israéliennes situées le long de la frontière avec Gaza, encore marquées par les conséquences humaines et psychologiques de la guerre.