Donald Trump à la Knesset : "C’est l’aube historique d’un nouveau Proche-Orient"

Dans un discours d’une ampleur inédiate prononcé devant la Knesset, Donald Trump a marqué un tournant historique. Accueilli par des applaudissements nourris, le président américain — l’acteur central du processus de paix — a célébré la libération des vingt derniers otages israéliens et proclamé “la fin d’une ère de guerre et de terreur” au Proche-Orient. “Après deux années d’obscurité et de captivité, vingt otages courageux rentrent dans les bras glorieux de leur famille. Le soleil se lève enfin sur une terre sainte en paix”, a-t-il lancé, visiblement ému.

Le président américain a rendu hommage à Benjamin Netanyahou, saluant “un dirigeant courageux et opiniâtre, pas toujours facile, mais extraordinaire”. Il a également remercié “les nations arabes et musulmanes” pour leur rôle décisif dans la pression exercée sur le Hamas, y voyant “un triomphe mondial pour Israël et pour la paix”.

Donald Trump a ensuite esquissé une vision géopolitique ambitieuse : celle d’un Proche-Orient “transformé, pacifié et prospère”. Selon lui, “ce n’est pas seulement la fin d’une guerre, mais le début d’une ère de foi, d’espoir et de Dieu”. Reprenant la rhétorique de ses Accords d’Abraham, il a promis un “âge d’or pour Israël et pour la région”, fruit d’une alliance inédite entre les États-Unis, les pays du Golfe et l’État hébreu.

Fidèle à son style, Donald Trump a mêlé anecdotes personnelles et messages politiques. Il a longuement évoqué son envoyé spécial Steve Witkoff, son gendre Jared Kushner — “l’artisan des Accords d’Abraham” — et même le “général Razin Kane”, symbole de la victoire américaine sur Daech. Il a confirmé que l’Iran “avait été neutralisé” et que “toute menace nucléaire contre Israël” avait été éliminée. “Nous avons dissipé le nuage noir au-dessus du Proche-Orient. L’Iran ne possédera jamais la bombe atomique”, a-t-il assuré, promettant de “tendre la main” à Téhéran si le régime renonce au terrorisme.

Le président a aussi annoncé la création d’un Conseil de la Paix, composé des “nations les plus riches et les plus puissantes” du monde arabe, destiné à reconstruire Gaza et à soutenir le développement économique de la région. “Les pays arabes veulent désormais investir, non détruire”, a-t-il insisté. “C’est le miracle du désert : transformer les armes en écoles, les tunnels en hôpitaux, la haine en prospérité.” Fidèle à son ton provocateur, Trump n’a pas épargné ses prédécesseurs. Il a accusé Barack Obama et Joe Biden d’avoir “semé la haine contre Israël” et vanté ses propres décisions, de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale à la souveraineté israélienne sur le Golan. “J’ai tenu mes promesses. J’ai fait ce que d’autres présidents n’ont jamais osé faire”, a-t-il martelé, ovationné par la Knesset. En conclusion, Donald Trump a dressé un tableau d’espérance : “Israël est aujourd’hui plus fort, plus respecté et plus aimé qu’il ne l’a jamais été. Le monde aime à nouveau Israël. La paix, la sécurité et la coexistence peuvent enfin fleurir.” Avant de quitter l’hémicycle, il a achevé dans une solennité quasi biblique : “Je vous aime. Que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse les États-Unis d’Amérique, et que Dieu bénisse le Proche-Orient.” Un discours fleuve — d’une heure et six minutes — qui entre déjà dans l’histoire comme l’un des plus marquants jamais prononcés par un dirigeant étranger au Parlement israélien.