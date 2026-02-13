Drame à la raffinerie d’Ashdod : un doute sur la nature du gaz fourni aux victimes

L’enquête sur la mort de deux employées de la raffinerie d’Ashdod prend une tournure inquiétante. Le ministère israélien du Travail a annoncé vendredi examiner l’hypothèse selon laquelle les bonbonnes censées fournir de l’oxygène contenaient en réalité un autre gaz, ou un taux d’oxygène insuffisant.

Selon l’administration de la sécurité au travail, les bouteilles utilisées par les victimes avaient été fournies par la société "Sellam Yaakov et Fils". Après l’accident mortel, plusieurs autres bonbonnes livrées par cette entreprise ont été localisées. Les premières vérifications ont révélé une anomalie préoccupante : l’inscription gravée sur les cylindres, indiquant qu’ils contenaient de l’oxygène, ne correspondrait pas nécessairement au gaz réellement présent à l’intérieur.

Face à ce risque potentiel, le ministère du Travail a alerté le ministère de la Santé afin d’identifier les lieux où ces bonbonnes auraient pu être distribuées, notamment dans des hôpitaux ou des cliniques, pour éviter toute utilisation dangereuse. Les autorités évoquent un danger sérieux pouvant conduire à des erreurs de manipulation ou à des accidents graves.

Dans une interview accordée à la radio publique, le chef de l’administration de la sécurité au travail, Hezi Schwartzman, a indiqué que l’enquête ne se limitait pas à un simple accident industriel. "Il s’agit d’un événement exceptionnel, que nous n’avons jamais vu auparavant", a-t-il déclaré, précisant qu’une piste criminelle, voire sécuritaire, était à l’étude. "Nous n’excluons pas une intention malveillante", a-t-il ajouté.

Le drame s’est produit le 11 février. Irina Radchuk et Nitzan Goychman ont perdu la vie après avoir, selon les premiers éléments, souffert d’un manque d’oxygène alors qu’elles portaient des combinaisons de protection. Les équipes du Magen David Adom, dépêchées sur place, les ont trouvées dans un état critique et n’ont pas réussi à les réanimer.

Alors que les investigations se poursuivent, cette affaire soulève de graves questions sur les procédures de contrôle et la chaîne d’approvisionnement en équipements de sécurité industrielle.