Dror Or a été assassiné le 7 octobre et son corps est détenu par le Hamas à Gaza, annonce le kibboutz Be'eri

Le kibboutz Be'eri a annoncé jeudi soir que son résident, Dror Or, a été assassiné lors de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre et que son corps est retenu par le Hamas à Gaza.

M. Or avait été désigné comme otage jusqu'à présent. Ce type d'annonce intervient généralement après que les forces de défense israéliennes ont obtenu des informations médico-légales supplémentaires permettant d'établir la mort d'un otage.

Or, 49 ans, a été pris en otage avec deux de ses enfants, Noam, 17 ans, et Alma, 13 ans, par des terroristes du Hamas qui ont attaqué leur maison dans le kibboutz Be'eri le 7 octobre. La famille a été forcée de sortir de sa pièce sécurisée alors que les terroristes mettaient le feu à la maison. Un voisin a vu les terroristes s'emparer des enfants et les prendre en otage. Quelques jours plus tard, le corps de Yonat Or, l'épouse de Dror et mère de leurs trois enfants, a été retrouvé. Noam, 17 ans, et Alma Or, 13 ans, ont été libérés le 25 novembre dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu temporaire négocié par le Qatar et les États-Unis entre le Hamas et Israël.

27A according to israeli law

Le frère aîné de Noam et Alma, Yahli, a survécu. Yahli Or était volontaire pour une année de service national dans le nord et n'était pas à la maison le 7 octobre. Dror Or était chef cuisinier et fromager à la laiterie Be'eri, une fromagerie artisanale primée, fondée en 1991 au kibboutz. Sa femme, Yonat Or, était également une entrepreneuse qui avait créé Ayuna, sa propre ligne de menuiserie et de meubles à Be'eri. Les deux enfants sont désormais orphelins.