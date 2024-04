EasyJet annonce l’annulation de tous ses vols à destination et en provenance d’Israël en avril

La compagnie aérienne lowcost easyJet a décidé d’annuler des milliers de billets d'avion en provenance et à destination d’Israël pour le mois d'avril. La plupart de ces vols devaient avoir lieu pendant les vacances de Pessah (pâque juive) depuis et vers plusieurs villes européennes. Selon la chaîne israélienne Kan, la compagnie n'a pas encore informé ses agents ainsi que la plupart de ses clients de sa décision. Ces derniers devraient recevoir des notifications personnalisées dans les prochains jours.

Moshe Shai/FLASH90

Bien que l'annonce officielle de la compagnie n'indique pas que l'annulation s'étendra sur tout le mois d’avril, en pratique il ne sera pas possible d'acheter des billets avant début mai. "En raison de l'évolution de la situation en Israël, la compagnie a pris la décision de suspendre temporairement ses opérations à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 21 avril. Les clients dont les vols sont concernés ont reçu des notifications par SMS et par e-mail", a indiqué easyJet.

La compagnie britannique, considérée comme l'une des plus grandes compagnies lowcost au monde et qui assure de nombreuses liaisons aériennes en Israël, est la première à annuler tous ses vols au mois d'avril. Cela signifie une grande perte pour des milliers d’Israéliens qui prévoyaient de partir en vacances pendant les vacances de Pessah. EasyJet avait repris ses activités en Israël le 25 mars après les avoir suspendues en raison d’une augmentation des taxes aéroportuaires au terminal 3 de l'aéroport Ben Gourion.

AP Photo/Tomer Neuberg

L'espace aérien israélien a rouvert dans la matinée de dimanche après avoir été fermé pendant plusieurs heures à partir de minuit samedi soir en raison de l'attaque iranienne contre Israël. Malgré la réouverture du ciel israélien, de nombreuses compagnies, y compris El Al, ont tout de même maintenu l’annulation de nombreux vols dimanche, principalement à destination de l’Europe.