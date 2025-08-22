Articles recommandés -

Malgré les efforts déployés par Tsahal pour recruter des déserteurs dans le cadre d'un programme d'amnistie, seulement 121 personnes ont été effectivement recrutées. L'armée israélienne a décidé vendredi de prolonger la période d'inscription à l'opération "Repartir à zéro" jusqu'à mardi prochain, 28 août.

Comme révélé par i24NEWS, Tsahal avait lancé en début de semaine l'opération "Repartir à zéro" pour recruter les réfractaires et déserteurs, sans qu'ils aient à purger une peine de prison pour leur absence. Le programme permet à ceux qui se sont soustraits au service militaire, avant d'avoir commencé leur formation, de se présenter immédiatement pour l'enrôlement, avec un traitement clément de leur absence par les autorités compétentes. La date d'incorporation prévue pour cette population est fixée aux 2-3 septembre.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte de crise du personnel de l'armée et de l'expiration de la loi exemptant la population orthodoxe du service militaire, créant une crise politique majeure au sein de la coalition gouvernementale. Tsahal a défini cette opération comme une "dernière chance" pour quelque 14 600 réfractaires et déserteurs de l'ensemble de la population, dont environ 8 000 orthodoxes. Le message est clair : il s'agit d'une "opportunité unique".

L'objectif de l'armée est d'élargir la base des recrues tout en régularisant le statut de ceux qui ont évité l'enrôlement et craignent maintenant de se présenter en raison des conséquences juridiques. Ainsi, ceux qui prouveront vouloir s'engager immédiatement pour un service complet et en être capables, pourront régulariser leur situation sans arrestation ni incarcération.

Selon des sources militaires, "depuis le 7 octobre et jusqu'à aujourd'hui, l'État d'Israël mène une guerre intense sur plusieurs fronts. La réalité sécuritaire actuelle exige d'augmenter l'effectif des forces. C'est pourquoi Tsahal intensifie les actions d'application de la loi envers ceux qui n'ont pas rempli leur devoir et ne se sont pas présentés au service militaire."

Tsahal a précisé que les candidats devront arriver équipés pour partir immédiatement en formation de base et maintenir un service régulier sans absences ni demandes d'exemption. S'ils respectent ces conditions et n'encourent pas d'arrestation ou d'emprisonnement durant leur service, les procédures judiciaires contre eux seront closes.