Edan Alexander, ex-otage, annonce son retour dans l’armée israélienne

L’ancien otage américano-israélien Edan Alexander a déclaré jeudi qu’il allait reprendre du service au sein de Tsahal, quelques mois seulement après sa libération des geôles du Hamas. « J’ai été détenu pendant 584 jours. Ce furent les jours les plus difficiles de ma vie. Mais ce soir, je suis ici, libre », a-t-il affirmé lors d’un gala organisé par l’association Friends of the IDF (association des amis de Tsahal) aux États-Unis.

Enlevé le 7 octobre 2023 lors de l’attaque du Hamas contre le sud d’Israël, Alexander avait été capturé sur la base militaire de Kissoufim, où il servait dans la brigade d’infanterie Golani. Son enlèvement faisait partie d’une attaque qui a coûté la vie à environ 1 200 personnes et entraîné la prise de 251 otages.

Âgé de 21 ans, il avait été libéré en mai dernier, devenant le dernier citoyen américain encore vivant détenu à Gaza. Sa libération avait été perçue comme un geste de bonne volonté du Hamas envers Donald Trump, avec une implication minimale d’Israël. Après son retour dans le New Jersey, il avait rencontré le président américain à la Maison Blanche et l’avait exhorté à tout faire pour obtenir la libération des otages restants. « Mon histoire ne se termine pas avec la survie. Elle continue avec le service », a-t-il ajouté, avant de conclure en hébreu par un vibrant « Jusqu’à la victoire ». Avec ce retour annoncé, il devient le troisième ex-otage à réintégrer l’armée israélienne, après Liri Albag et Ori Megidish, première soldate libérée en octobre 2023. Selon les autorités israéliennes, 48 otages restent détenus à Gaza, dont au moins 20 seraient encore en vie.