Effie Defrin : "La série d’éliminations de responsables iraniens ne cessera pas"

Le porte-parole de Tsahal, Effie Defrin, a affirmé que l’armée israélienne poursuivra sans relâche ses opérations contre les responsables iraniens et les infrastructures du Hezbollah, dans le cadre d’une stratégie visant à affaiblir durablement les capacités militaires et terroristes de ses adversaires.

En ouverture de son allocution, il a adressé ses condoléances aux familles des victimes civiles touchées par les tirs iraniens, accusant Téhéran de viser délibérément les centres de population. « Le régime iranien tire sur des civils : c’est ainsi qu’agit un régime terroriste », a-t-il déclaré, appelant la population israélienne à continuer de respecter strictement les consignes de la défense civile.

Effie Defrin a ensuite détaillé les opérations menées ces dernières heures, évoquant l’élimination de hauts responsables du régime iranien, dont le ministre du Renseignement, impliqué selon lui dans des opérations terroristes contre Israël et ses ressortissants à l’étranger. Au Liban, Tsahal a également ciblé des cadres liés au Hezbollah, notamment un responsable chargé de la coordination avec la force al-Qods iranienne.

L’armée israélienne a par ailleurs intensifié ses frappes contre les infrastructures du Hezbollah, visant notamment des sites pétroliers utilisés pour financer ses activités ainsi que des axes de passage stratégiques, dont des ponts au-dessus du fleuve Litani, servant au transfert d’armes. « Nous attaquerons toutes les infrastructures utilisées par le Hezbollah », a assuré le porte-parole.

Selon lui, ces opérations s’inscrivent dans un plan progressif visant à affaiblir l’ensemble du système militaire iranien et de ses relais régionaux. « Nous continuerons à agir jusqu’à ce que les menaces soient écartées », a-t-il martelé.

Interrogé sur les limites de la défense anti-aérienne face aux missiles et drones, Effie Defrin a reconnu que, malgré des systèmes parmi « les meilleurs au monde », aucune protection n’est totalement hermétique. Il a insisté sur le rôle crucial du respect des consignes de sécurité, qualifié de « meilleure protection » pour les civils israéliens.