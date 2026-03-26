Effie Defrin : "Les éliminations ciblées ne s’arrêteront pas"

Le porte-parole de Tsahal, Effie Defrin, a affirmé que l’armée israélienne poursuivra sans relâche ses opérations contre les dirigeants iraniens, dans un contexte d’intensification du conflit régional. Au lendemain de l’élimination du commandant de la marine des Gardiens de la révolution islamique à Bandar Abbas, il a assuré que cette stratégie de frappes ciblées allait se poursuivre.

« Les éliminations ne s’arrêteront pas ; nous continuerons à poursuivre tous ceux qui menacent Israël », a-t-il déclaré, soulignant la détermination de l’armée à neutraliser les figures clés du régime iranien. Il a affirmé que Tsahal agit simultanément sur plusieurs fronts, avec un objectif clair : affaiblir durablement les capacités militaires de l’Iran et réduire la menace pesant sur Israël.

Par ailleurs, il a également souligné que des forces supplémentaires sont nécessaires dans la bande de Gaza, tout en évoquant des opérations en Syrie et la nécessité de se préparer à de futures missions. « Pour cela, il faut davantage de combattants », a-t-il insisté, confirmant les tensions sur les capacités humaines de l’armée.

Effie Defrin a indiqué que plus de 1 000 cibles liées à l’industrie d’armement iranienne ont déjà été frappées depuis le début des opérations. Ces frappes visent notamment des usines produisant missiles, drones et systèmes de défense, mais aussi les réseaux de sous-traitance qui soutiennent cet écosystème militaire. « Nous atteignons tous les maillons de la chaîne », a-t-il insisté.

Sur le terrain, l’armée israélienne poursuit également ses opérations au Liban contre le Hezbollah, avec l’objectif de repousser la menace au-delà de la frontière nord. Plus de 100 000 réservistes sont actuellement mobilisés, engagés dans une campagne visant à « changer la réalité sécuritaire » à long terme.

Reconnaissant la difficulté pour les civils confrontés aux alertes répétées, Effie Defrin a tenu à rappeler l’importance des consignes de sécurité, notamment l’accès aux abris, qu’il qualifie d’« essentiel » pour protéger les vies.

Enfin, il a averti que les opérations allaient encore s’intensifier dans les prochains jours. « Nous allons approfondir nos actions pour éloigner durablement la menace », a-t-il conclu, confirmant la volonté d’Israël de poursuivre une stratégie de pression maximale, à la fois militaire et ciblée, contre ses adversaires.