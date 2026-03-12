Effie Defrin : "Nous n’aurons aucun compromis sur le démantèlement du Hezbollah"

Dans une allocution prononcée jeudi soir, le porte-parole de Tsahal, Effie Defrin, a affirmé que l’armée israélienne avait considérablement réduit les capacités militaires du Hezbollah tout en poursuivant ses opérations contre l’Iran et ses alliés dans la région.

Selon lui, les forces israéliennes ont identifié à temps l’intention du Hezbollah de lancer des tirs massifs vers le nord d’Israël. En réponse, Tsahal a mené des frappes préventives contre les infrastructures de lancement du mouvement terroriste chiite. « Des centaines de lancements ont été empêchés », a déclaré Effie Defrin, ajoutant que les capacités de tir du Hezbollah avaient été réduites d’environ deux tiers. L’organisation n’aurait ainsi pas atteint ses objectifs militaires.

Le porte-parole a également évoqué la question sensible de la communication avec la population israélienne. Il a reconnu qu’un équilibre difficile devait être trouvé entre la transparence et la nécessité de ne pas révéler certaines informations à l’ennemi. « Notre priorité est votre sécurité et votre confiance », a-t-il insisté, assurant que l’armée tirait des enseignements de chaque événement afin d’améliorer ses procédures.

Effie Defrin a affirmé que le Hezbollah se battait avant tout pour préserver ses capacités et servir les intérêts de l’Iran. « Nous, nous nous battons pour le démanteler et le désarmer, et il n’y aura aucun compromis sur ce point », a-t-il déclaré.

Au cours des dernières 24 heures, l’armée israélienne a frappé plus de 20 lanceurs dirigés vers Israël ainsi qu’une vingtaine de bâtiments appartenant au Hezbollah dans le quartier de Dahiyeh à Beyrouth. Depuis le début de l’opération, plus de 1 000 cibles terroristes ont été visées au Liban et plus de 350 terroristes du Hezbollah ont été éliminés, selon l’armée.

Le porte-parole a également annoncé l’élimination d’un commandant de la division Hamed Soussen, liée à la division Al-Qods des Gardiens de la révolution iraniens, responsable de tirs contre Israël.

Parallèlement, les opérations se poursuivent en Iran. Tsahal affirme avoir frappé de nombreux sites liés aux drones et aux missiles, ainsi que des installations militaires à Téhéran.

« Nous sommes au cœur de la campagne la plus essentielle de l’histoire d’Israël », a conclu Effie Defrin, appelant la population à continuer de respecter strictement les consignes de sécurité du commandement du front intérieur.