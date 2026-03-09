Effie Defrin : "Plus de 1 900 membres du régime iranien ont été éliminés"

Le porte-parole de l’armée israélienne, Effie Defrin, a affirmé lundi soir que Tsahal poursuivait son offensive contre l’Iran et ses alliés dans la région. Il a affirmé que plus de 1 900 membres du régime iranien ont été éliminés et de nombreux autres blessés depuis le début de l’opération, qui vise à affaiblir les capacités militaires et stratégiques de Téhéran.

L’armée israélienne indique avoir frappé plusieurs infrastructures clés, dont six aéroports militaires et 16 avions de transport utilisés par les Gardiens de la Révolution pour acheminer armes et fonds à travers le Moyen-Orient.

En parallèle, Tsahal affirme poursuivre ses opérations contre les lanceurs de missiles iraniens, afin de réduire la menace contre Israël. Au Liban, l’armée dit avoir détruit plus de 700 cibles du Hezbollah, dont plus de 100 appartenant à la force Radwan, ainsi que des infrastructures à Beyrouth. Les forces israéliennes continuent également des opérations terrestres dans le sud du Liban pour démanteler des positions du mouvement chiite.

Effie Defrin a toutefois reconnu que les tirs iraniens et du Hezbollah ont fait deux morts et plusieurs blessés civils en Israël, rappelant que la défense aérienne israélienne, bien que très performante, n’est pas hermétique. Il a insisté sur l’importance de respecter strictement les consignes de sécurité et les alertes du Commandement du front intérieur.

Pour l’heure, aucun changement n’est prévu dans les directives de sécurité, notamment concernant la réouverture des écoles, la priorité restant la protection des civils. Tsahal affirme qu’elle poursuivra ses opérations jusqu’à ce que la menace soit neutralisée.