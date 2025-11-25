Ehud Olmert sur i24NEWS : "Il n’y a pas eu de politique de génocide à Gaza"

Invité de l’émission On The Record avec Ariel Oseran sur i24NEWS (édition anglaise), l’ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert a livré une analyse de la situation judiciaire et politique d’Israël sur la scène internationale. Réagissant aux mandats d’arrêt visant Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, il dit espérer « très fortement » qu’ils seront annulés.

Olmert reconnaît néanmoins que des "crimes" ont pu être commis lors de la guerre à Gaza : « Nous avons peut-être commis des crimes, et je l’ai dit. Cela ne peut pas être ignoré. » Mais il insiste : « Il n’y a pas eu de génocide, pas de politique de génocide, pas de politique de crimes de guerre », estimant que les accusations de politique délibérée ne reposent sur aucun fondement.

Selon lui, la véritable menace juridique pour Israël vient d’ailleurs : les violences quotidiennes perpétrées par certains extrémistes en Judée-Samarie, qu’il qualifie de « "crimes de guerre" commis jour après jour, sous le regard de la police et de l’armée ». Il estime que ces actes, répétés et documentés, pourraient conduire Israël devant la Cour pénale internationale « beaucoup plus vite que ce qui a pu se passer à Gaza ».

Olmert appelle l’État à mettre fin à l’impunité et à restaurer l’autorité des forces de l’ordre dans les territoires. Pour l’ancien chef du gouvernement, il en va non seulement de l’image internationale d’Israël, mais aussi de son obligation morale : « Nous savons que ces crimes existent ; il faut y mettre un terme. »