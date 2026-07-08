Eilat : une rare méduse cubique observée en mer Rouge

Une espèce rare de méduse cubique, Alatina grandis, a été observée ces derniers jours dans les eaux du golfe d'Eilat, en mer Rouge. Selon l'Autorité israélienne de la nature et des parcs, seuls quelques individus ont été recensés et il ne s'agit en aucun cas d'une invasion.

L'espèce a été identifiée par Tzafrir Koplik et Tamar Gia-Haim grâce à des analyses ADN ainsi qu'à ses caractéristiques morphologiques, notamment la forme carrée de son ombrelle et de ses tentacules.« Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'une prolifération de méduses, mais seulement de quelques individus », explique Assaf Zevuluni, écologue du golfe d'Eilat à l'Autorité de la nature et des parcs. « Le risque d'en croiser une en mer est très faible. Il n'y a donc aucune raison de paniquer ni d'éviter de se baigner. Il faut simplement rester vigilant. »

Les méduses cubiques sont connues pour compter parmi elles certaines des espèces les plus venimeuses au monde, notamment la redoutable Chironex fleckeri, surnommée la « guêpe de mer » australienne. Les autorités soulignent toutefois que l'Alatina grandis observée à Eilat est différente : sa piqûre peut être douloureuse, voire provoquer des complications, mais son venin est sans commune mesure avec celui de son cousin australien.

Selon les scientifiques, l'apparition ponctuelle de cette espèce pourrait s'expliquer par des modifications des courants marins, des vents ou encore par les effets du changement climatique sur la répartition des espèces

L'un des spécimens découverts a été récupéré et transféré dans un laboratoire afin de faire l'objet d'analyses approfondies. Ces recherches devraient permettre de mieux comprendre la présence de cette espèce dans le golfe d'Eilat et d'enrichir les connaissances scientifiques sur cet écosystème exceptionnel.

Les autorités recommandent enfin, en cas de rencontre avec une méduse ou un autre animal marin potentiellement dangereux, de ne pas la toucher, de s'en éloigner, d'avertir les autres baigneurs et de signaler l'observation à l'Autorité israélienne de la nature et des parcs.